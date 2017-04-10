Doğayı Taklit Eden Yeni Piller ile Kendini Şarj Edebilecek Telefonlar Geliştirilecek

Günümüzde cep telefonlarının ve mobil cihazların en büyük derdi olan şarj problemini ortadan kaldırabilecek bir çözüm geliştirildi.

Avustralya'dan RMIT Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni bir elektrot prototipi kendi kendini şarj edebilen ve harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymayan cep telefonu pili üretilmesinin önünü açıyor. Bu elektrotların özelliği ise süper kapasitörlerle birlikte çalışarak enerjinin daha hızlı bir şekilde depolanmasını sağlamaları.

Hazırlanan bu elektrot tasarımının temeli ise bir hayli ilginç. Bir eğrelti otu içinde yer alan fraktal yapı yeni elektrotların geliştirilmesi için hareket noktası olmuş. Eğrelti otları doğada enerjiyi çok iyi bir şekilde depolayabiliyor ve suyun dünya üzerinde verimli şekilde dağıtılmasını sağlıyorlar. Eğrelti otlarının yapraklarının yoğun bir şekilde damarlarla dolu olması bu bitkilere saydığımız yetenekleri kazandırıyor. İşte bu yapı da elektrotlara uyarlandığında ve güneş enerjisi pilleriyle birleştirildiğinde ortaya kendi kendini şarj edebilen piller çıkıyor.

Güneş enerjisi pilleri zaten kullanılmakta; fakat verimlilik nedeniyle bu piller mobil cihazlarda henüz kullanılamıyorlar. Güneş enerjisini depolamak ve saklamak da kolay olmuyor. Eğrelti otu bazlı yeni grafen elektrotlar güneş enerjisini daha uzun süre saklayabiliyorlar ve cep telefonları gibi mobil cihazların yüksek enerji ihtiyacını karşılayabiliyorlar. Ayrıca elektrotların esnek yapıda olması gelecekte esnek telefon modelleri de görebileceğimiz anlamına geliyor.

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