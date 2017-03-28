Dokuzuncu Gezegenin İsmini Keşfeden Belirleyecek

Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU) gökbilimcileri, var olduğu düşünülen dokuzuncu gezegenin keşfi için amatörlerden destek istedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, robotik teleskopla çekilmiş uzay görüntülerini bir web sitesi üzerinden yayınlayan ANU araştırmacıları, Güneş yörüngesinde hareket ettiği düşünülen yeni bir gezegeninin bulunmasını hedefliyor. Üniversitenin Yeni Güney Galler eyaletindeki Siding Spring Gözlemevi'nde bulunan teleskop, Güney Yarım Küre’den tüm uzay boşluğunu tarıyor.

Keşfeden gözlemcilere gezegene isim verme hakkını vadeden projenin koordinatörü Dr. Brad Tucker, dokuzuncu gezegenin daha önce gezegenlikten çıkarılan Plato’nun ötesinde bir yerlerde olabileceğini söylüyor. Gezegenin ancak büyük bir gözlemci kitlesiyle bulunabileceğini dile getiren Tucker, müstakbel kaşiflerin gezegene diledikleri her ismi veremeyeceklerini, Uluslararası Gökbilim Birliği'nin konuyla ilgili kuralları olduğunu da hatırlattı. NASA’da benzer bir projeyi Kuzey Yarım Küre’de bulunan başka bir teleskop görüntülerini halka açarak başlatmıştı.

Peki ya eğer dokuzuncu gezegeni bulan siz olsaydınız ne isim verirdiniz?

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