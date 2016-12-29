Dikkat! Sahtekarların Yeni Tuzağı Elektromanyetik Dolandırıcılık

Son günlerde polise ve Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan şikayetler üzerine yetkililer elektromanyetik dolandırıcılığa karşı harekete geçtiler. Belediyelerin ismini kullanarak manyetik alan ölçümü bahanesiyle evlere sızan dolandırıcılara karşı vatandaşlar uyarıldı. Bursa'da yaşanan son dolandırıcılık vakası örnek gösterilerek konu hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Artan şikayetler üzerine ortaya çıkarılan yeni dolandırıcılık numarasına göre dolandırıcılar kendilerini belediye görevlisi olarak tanıtıp vatandaşların evine giriyor. Hatta evlerine birkaç günlük cihaz takılacağı söylenen vakalar da var. Elektromanyetik alan ölçümlerinden sorumlu olan tek kurum büyükşehir belediyeleri. Vatandaşlardan gelen talep üzerine belediyeler manyetik alan ölçümü yapıyorlar. Yani vatandaşlardan talep gelmeksizin evde manyetik alan ölçümü yapılamıyor. Büyükşehir Belediyeleri de vatandaşları her hangi bir talep olmaksızın eve manyetik alan ölçümü için gelenlere karşı dikkatli olmaya davet ediyor.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanım alanları genişleyen ve yaygınlaşan elektrikli aletlerin yarattığı elektromanyetik kirlilik neticesinde, talep üzerine belediye yetkilileri eve gelip ücretsiz olarak kirlilik ölçümü yapıyorlar. Ayrıca baz istasyonları için uygunluk testini de yine Büyükşehir Belediye üstlendi. Konu hakkında aydınlatılan vatandaşlardan, bundan böyle talep olmaksızın eve gelen dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istendi.

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