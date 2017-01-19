Dolmuş Minibüs Şoförü 2017 oyunculara gerçekçi bir dolmuş kullanma tecrübesi sunan bir mobil simülasyon oyunu olarak tanımlanabilir.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir dolmuş simülatörü olan Dolmuş Minibüs Şoförü 2017'de ekmeğimizi kazanmak için direksiyon başına geçiyoruz. Ankara dolmuşlarını kullandığımız oyunda Ulus - Sıhhiye gibi hatlarda şöförlük yapıp yolcu taşımaktayız. Görevimiz ise yolcuları duraktan alarak onları gitmek istedikleri yerlere götürmek.

Dolmuş Minibüs Şoförü 2017'de bize farklı dolmuş türlerinden birini seçerek kullanma imkanı veriliyor. Oyunda kimi zaman otoyollarda yol alırken kimi zamanda orman yollarında araç kullanabiliyoruz. Oyunu farklı kontrol sistemlerinden birini seçerek oynayabilirsiniz. Klasik olarak dokunmatik kontrolleri kullanabilir, ekrandaki direksiyon ile aracınızı kontrol edebilir ya da akıllı telefon veya tabletinizin hareket sensörleri yardımıyla araç kullanabilirsiniz.

Dolmuş Minibüs Şoförü 2017, HD kalitede araç modellemeleri içeriyor.