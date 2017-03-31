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Domino's Pizza'da Artık Siparişleri Robotlar Getiriyor

Artık Sipariş Edilen Pizzaları Robotlar Getiriyor

Eğer Avrupa'da Almanya ya da Hollanda'da ikamet ediyor, ya da bir sebepten bu ülkelerdeyseniz pizza siparişlerini robotlar yapıyor, şaşırmayın. Ancak bu hizmet için restorana en çok 1.5 km uzaklıkta olmanız şart.

Domino's Pizza zincir restoranları, bu iki ülkede test amaçlı olarak otonom robotlarla pizza servisleri yapmayı test ediyor. Starship Technologies isimli bir üreticinin geliştirdiği robot servis elemanları, yine tam zamanında pizzaları sipariş noktalarına sıkıntısız ulaştırabiliyorlar.

 

Bu sistem Domino's Pizza restoranları tarafından 2016 yılında ilk olarak Yeni Zelanda'da denenmiş ve kullanışlı olduğu gözlemlenmişti. Ancak buna ek olarak Yeni Zelanda'da pizzalar drone'lar tarafından da sipariş noktalarına gönderilebiliyorlardı. Restoran zinciri "drone" teslimatından sonradan vazgeçse de otonom robotların önümüzdeki 10 sene içerisinde oldukça benimseneceğini düşünüyor.

Starship Technologies ilk testleri Almanya'nın Hamburg şehrinde yapmaya başlamıştı. İlk testlerin yolunda gitmesi halinde Hollanda'da robotlarla pizza teslimatı yapılmaya kısa süre içinde başlanacak. Aslında bu hizmet sadece Domino's Pizza ile sınırlı kalmıyor. Yelp, Eat24 ve Marble farklı sipariş işlerine robotları koşturuyorlar.

İndir3.4 MB
Domino`s Pizza Türkiye Android
Domino`s Pizza Türkiye Android Android için Domino's Pizza Siperiş Uygulaması

İndir20.3 MB
Domino`s Pizza Türkiye iOS
Domino`s Pizza Türkiye iOS iPhone ve iPad için Domino's Pizza Sipariş Uygulaması

İndir921.6 KB
Domino`s Pizza Türkiye
Domino`s Pizza Türkiye Windows 8 için Domino's Pizza Resmi Uygulaması

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Yazar: - 31.03.2017

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