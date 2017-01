Donald Trump Hala Güvenliği Olmayan Bir Android Telefon Kullanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık görevini devralmasından sonra Android telefonunu teslim ettiğini öğrenmiştik; ancak Başkanın tüm uyarılara rağmen hala Android tabanlı bir başka telefon daha kullandığı iddia edildi.

ABD Başkanları göreve gelmelerinin ardından kullandıkları telefonları, daha güvenli donanımlara sahip olanlarla değiştiriyorlar. Devletin sırlarının saklanması ve başkanların güvenliklerinin arttırılması amacıyla "akılla" neredeyse hiçbir uzaktan yakından alakası olmayan bu telefonlar, Başkanların değişmezi olarak da gösteriliyorlar. Kullandığı asıl telefonu göreve geldiği ilk gün, daha güvenli bir cihazla değiştiren Donald Trump bir başka Android tabanlı telefonu, danışmanlarının tüm ısrarına rağmen tweet atmak için kullandığı iddiaları da ortalıkta dolaşıyor.

Yine aynı iddialara göre bir "tweet makinası" olarak kullanılan bu telefon modeli, 2012 yılında çıkan Galaxy S3. Yani bu telefon artık herhangi bir güncelleme almadığı gibi birçok güvenlik açığı da barındırıyor.

Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk günleri ile ilgili bir raporda The New York Times, Trump'ın can sıkıntısını gidermek için TV'ye ve eski Android telefonuna güvendiği söylenmişti. Yani dünyanın herhangi her noktası için çok önemli bir koltukta oturan Başkanın, canı sıkılacak kadar boşluğa sahip olduğu ve bunu gidermek için televizyon izlediği buradan da anlaşılıyor.

Her ne kadar Başkan istediğini yapma hakkına sahip olsa da, S3 gibi birçok güvenlik açığı barındıran bir telefonu kullanması, ABD için büyük güvenlik tehditleri oluşturuyor. Bunların başında zararlı Android virüsleri gelirken, telefonun ve Twitter hesaplarının ele geçirilme riski de bulunuyor. Başkanın bir tweetinin dünya savaşı çıkarma riski bulunduğu da düşünülürse, Donald Trump'ın baskılara dayanamayıp, telefonunu daha yeni bir modelle değiştirmesi ya da tamamen kullanmayı bırakması muhtemel.

