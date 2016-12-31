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Don`t Starve: Shipwrecked
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Don`t Starve: Shipwrecked

(iOS)
Don`t Starve: Shipwrecked İndir Hemen İndir

629 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Don`t Starve: Shipwrecked
Don`t Starve: Shipwrecked
Don`t Starve: Shipwrecked
Don`t Starve: Shipwrecked
Don`t Starve: Shipwrecked

Don't Starve'daki maceralarımıza tropikal iklimde devam ediyoruz

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 33 dakika önce

Don't Starve: Shipwrecked ünlü hayatta kalma oyunu Don't Starve için geliştirilmiş bir genişleme paketidir.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınızda ve iPad tabletlerinizde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olan Don't Starve: Shipwrecked'i oynayabilmek için Don't Starve'a sahip olmanız gerekmiyor. Oyunun PC sürümü çalışmak için Don't Starve'a ihtiyaç duyuyor; fakat mobil sürümünde bu ihtiyaç ortadan kalkıyor. Don't Starve: Shipwrecked, bize kahramanımız Wilson'ın maceralarına farklı bir dünyada devam etme imkanı veriyor. Hatırlanacağı üzere Don't Starve'a genç ve hırslı bilim adamımız Wilson yabancı bir dünyayı keşfetmeiş, bu dünyada hayatta kalmaya çalışmıştı. Şimdi ise tropik adalar ve büyük bir okyanusla çevrili bir dünya bizi bekliyor. 

Don't Starve: Shipwrecked'de kendi teknemizi inşa ederek okyanusa açılıyoruz ve küçük adaları keşfediyoruz. Hayatta kalabilmek için yiyecek toplamamız, yeni tarifeler bulmamız ve kaynak toplayarak hayatta kalmamıza yardımcı olacak eşyaları inşa etmemiz gerekiyor. Ayrıca karşımıza yeni tehlikeler, canavalar ve farklı yaratıklar da çıkıyor. Bu nedenle her adımımızı dikkatli atmamız gerekiyor.

Don't Starve: Shipwrecked, tek kişilik bir hikaye içeriyor. Eğer Don't Starve'ı oynayıp beğendiyseniz Don't Starve: Shipwrecked hoşunuza gidecektir.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Klei Entertainment
Don`t Starve: Shipwrecked QR Kodu Okutarak İndir

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