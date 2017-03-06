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Don`t Stop! Eighth Note
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Don`t Stop! Eighth Note

(Android)
Don`t Stop! Eighth Note İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Don`t Stop! Eighth Note
Don`t Stop! Eighth Note
Don`t Stop! Eighth Note

Karakterinizi yönetmek için sadece sesinizi kullanın.

Erkan Calp Son güncelleme 18 dakika önce

Don't Stop! Eighth Note, Japonya’da oldukça popüler bir aksiyon oyunu. Parmaklarınız yerine sesinizi kullanmanız gereken oyunda karakterinizin ilerlemesini sağlamak için bazen çığlık bile atıyorsunuz. Android platformunda eşi benzeri olmayan oyun, ücretsiz olarak indirilmeye açılmış.

Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan Don’t Stop! Eighth Note oyununda sesli komutlarınızla karakterinizin engelleri aşmasına yardımcı oluyorsunuz. Kontrolünüzde olan notaların kaderi dudaklarınızın ucunda. Sesinizin şiddetine göre yavaş hareket eden veya ani sıçrayışlar yapan karakterler öldükleri vakit tekrar denemek veya geri almak için butonları kullanıyorsunuz. Bunun dışında sadece sesiniz…

Sesle oynanan siyah beyaz aksiyon platform oyununun oynanışını merak ettiyseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Zhenhua Yuan
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