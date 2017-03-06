Don`t Stop! Eighth Note(Android)
Karakterinizi yönetmek için sadece sesinizi kullanın.
Don't Stop! Eighth Note, Japonya’da oldukça popüler bir aksiyon oyunu. Parmaklarınız yerine sesinizi kullanmanız gereken oyunda karakterinizin ilerlemesini sağlamak için bazen çığlık bile atıyorsunuz. Android platformunda eşi benzeri olmayan oyun, ücretsiz olarak indirilmeye açılmış.
Hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunan Don’t Stop! Eighth Note oyununda sesli komutlarınızla karakterinizin engelleri aşmasına yardımcı oluyorsunuz. Kontrolünüzde olan notaların kaderi dudaklarınızın ucunda. Sesinizin şiddetine göre yavaş hareket eden veya ani sıçrayışlar yapan karakterler öldükleri vakit tekrar denemek veya geri almak için butonları kullanıyorsunuz. Bunun dışında sadece sesiniz…
Sesle oynanan siyah beyaz aksiyon platform oyununun oynanışını merak ettiyseniz aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Zhenhua Yuan
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