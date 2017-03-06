Don`t Stop! Eighth Note
Sesinizle karakteri kontrol edebildiğiniz çılgınca bir aksiyon oyunu
Don't Stop! Eighth Note, sesli komutlarla oynanan ilginç bir aksiyon platform oyunu. Çin’de oldukça popüler olan oyunda karakterinizi kontrol etmek için parmaklarınız yerine sesinizi kullanıyorsunuz. Ses şiddetinize göre karakterinizin hareketleri değişiklik gösteriyor.
Çin’de viral olan, YouTube’da birçok oynanış videosuna rastladığımız yeni aksiyon oyunu, görsel açıdan son derece zayıf olmasına karşın bir noktadan sonra bağımlılık yapmaya başlıyor. Oyunu farklı kılan, benzerlerinden ayıran nokta; az önce de söylediğim gibi karakteri sesinizle yönetebilmeniz. Ekrana hiç dokunmadan oyununuzu sürdürmeniz gerekiyor. Ses tonunuza göre karakter yavaş hareket ediyor, yükseğe zıplıyor ve diğer hareketleri gerçekleştiriyor. Bu tarzda oynanış sunan tek oyun ve de oldukça zorlu.
Notaları kontrol ettiğiniz oyunu hem iPhone hem de iPad’de oynayabiliyorsunuz. Ücretsiz ve de rahatsız edici reklam içermiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Zhenhua Yuan
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