Dota 2 Turnuvası ‘Red Bull Son Şampiyon’ Geri Dönüyor

Red Bull’un ilk olarak 2015 yılında düzenlediği ‘Son Şampiyon’ Dota 2 turnuvasının ikincisi 5 Şubat’ta gerçekleşecek. Daha önce We Make the Future takımının kazandığı turnuvanın, ilk finalisti ESL Türkiye Şampiyonası galibi Dark Passage Esports Club oldu. 5 Şubat'ta Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük final, RedBull.com adresinden canlı izlenebilecek.

Red Bull Son Şampiyon Turnuvasının ilk galibi, 12.000 TL, ESL One Dota 2 Turnuvası Avrupa elemelerine doğrudan katılım hakkı, 5 adet NVIDIA GeForce GTX 960 Grafik Kartı ve 5 adet ASUS Strix Tactic Pro Keyboard kazanmıştı. Bu senenin ödülleri henüz açıklanmadı.

Bir milyondan fazla kişinin aynı anda oynanma rekoruna sahip ve Steam'deki en popüler oyunlardan olan Dota 2, e-Spor dünyasının da en büyüklerinden. Milyon dolarlık ödül havuzlarıyla ünlü Dota 2 turnuvalarından en büyüğü The International, her yıl Seattle KeyArena'da Valve tarafından düzenleniyor.

Aşağıda Red Bull Son Şampiyon ilk turnuva finalinin özet videosunu izleyebilirsiniz;

“Aşkım, Dota mı ben mi?”, “Aşkım, kendine hiç şans tanımıyorsun..”

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