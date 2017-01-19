dottted, Londra’da yaşayan grafik sanatçısı Yoni Alter’in sanat eserlerinin çizgilerini yansıtan görseller sunan çocuk oyunu. Sevimli hayvanları noktacıklar şeklinde karşımıza çıkaran mobil oyun, Android platformunda ücretsiz olarak yerini alıyor. Telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Oyunda ekranın boş tarafına dokunarak gizlenmiş hayvanları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Rengarenk noktalardan oluşan hayvanları bulmak son derece kolay gözükse de her yanlış dokunuşunuzda sevimli pandanın eriyip gitmesini izliyorsunuz. Bu noktada renkli bir alana denk geldiğinizde tahmin gücünüzü kullanıp aynı alan içinden devam etmeniz önemli. Yanlış noktaya dokunursanız ikinci, üçüncü, hatta dördüncü bir hak daha veriliyor ancak daha fazlasında Panda ekrandan silip gidiyor ve oyuna veda ediyorsunuz.

Bölümler ilerledikçe hayvanları bulmak ta zorlaşıyor ancak küçük yaşta oyunculara hitap eden bir oyun olduğundan zorluk düzeyi de ona göre ayarlanmış.