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dottted
TamindirMobilOyunlarÇocukDottted - Android İçin Çocuk Oyunu

dottted

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
dottted
dottted
dottted
dottted

Panda kaybolmadan gizlenmiş hayvanı ortaya çıkarmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

dottted, Londra’da yaşayan grafik sanatçısı Yoni Alter’in sanat eserlerinin çizgilerini yansıtan görseller sunan çocuk oyunu. Sevimli hayvanları noktacıklar şeklinde karşımıza çıkaran mobil oyun, Android platformunda ücretsiz olarak yerini alıyor. Telefon/tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz varsa onun için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Oyunda ekranın boş tarafına dokunarak gizlenmiş hayvanları ortaya çıkarmanız gerekiyor. Rengarenk noktalardan oluşan hayvanları bulmak son derece kolay gözükse de her yanlış dokunuşunuzda sevimli pandanın eriyip gitmesini izliyorsunuz. Bu noktada renkli bir alana denk geldiğinizde tahmin gücünüzü kullanıp aynı alan içinden devam etmeniz önemli. Yanlış noktaya dokunursanız ikinci, üçüncü, hatta dördüncü bir hak daha veriliyor ancak daha fazlasında Panda ekrandan silip gidiyor ve oyuna veda ediyorsunuz.

Bölümler ilerledikçe hayvanları bulmak ta zorlaşıyor ancak küçük yaşta oyunculara hitap eden bir oyun olduğundan zorluk düzeyi de ona göre ayarlanmış.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Yoni Alter
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