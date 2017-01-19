?     Geri Bildirim
dottted
TamindirMobilOyunlarÇocukDottted - IPhone Ve IPad İçin Çocuk Oyunu

dottted

(iOS)
dottted İndir Hemen İndir

80 MB
Editör Puanı: 4/5
4
dottted
dottted
dottted
dottted

Ekrana gizlenmiş hayvanı bulmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

dottted, Londra’da çalışmalarını sürdüren grafik sanatçısı – tasarımcı Yoni Alter imzalı çocuk oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, sanatçıya ait olduğundan eserlerinden izler taşıyor. Sevimli hayvanları ortaya çıkarmaya çalıştığımız oyunda her bölüm sonunda o hayvanın sesini işitiyoruz.

Küçük yaşta oyunculara hitap ettiği görsel çizgilerinden anlaşılan iPhone ve iPad uyumlu oyunda her bölümde bir ekrana gizlenmiş bir hayvanı bulmamız isteniyor. Ekranın boş yerlerine dokunarak renkli noktacıkları ortaya çıkarıyor, yeterince noktayı çıkardığımızda da hayvanın görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Yalnız her yanlış dokunuşumuzla sol üst köşedeki pandanın ölüme biraz daha yaklaşmasını sağladığımızdan yanlış dokunma lüksümüz yok.

dottted için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Yoni.London Ltd
dottted QR Kodu Okutarak İndir

Çocuk Popülerleri

  1. My Talking Tom
    My Talking TomiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Tom'um Oyunu
  2. Toca Life: City
    Toca Life: CityiPhone ve iPad için Çocuk Oyunu
  3. My Talking Hank
    My Talking HankiPhone ve iPad İçin Benim Konuşan Hank'im Oyunu
  4. Toca Kitchen 2
    Toca Kitchen 2iPhone ve iPad için Beceri Oyunu
  5. My Talking Angela
    My Talking AngelaiPhone ve iPad için Evcil Hayvan Bakma Oyunu

dottted Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster