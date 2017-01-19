dottted, Londra’da çalışmalarını sürdüren grafik sanatçısı – tasarımcı Yoni Alter imzalı çocuk oyunu. iOS platformunda da ücretsiz indirilmeye açılan oyun, sanatçıya ait olduğundan eserlerinden izler taşıyor. Sevimli hayvanları ortaya çıkarmaya çalıştığımız oyunda her bölüm sonunda o hayvanın sesini işitiyoruz.

Küçük yaşta oyunculara hitap ettiği görsel çizgilerinden anlaşılan iPhone ve iPad uyumlu oyunda her bölümde bir ekrana gizlenmiş bir hayvanı bulmamız isteniyor. Ekranın boş yerlerine dokunarak renkli noktacıkları ortaya çıkarıyor, yeterince noktayı çıkardığımızda da hayvanın görüntüsüyle karşılaşıyoruz. Yalnız her yanlış dokunuşumuzla sol üst köşedeki pandanın ölüme biraz daha yaklaşmasını sağladığımızdan yanlış dokunma lüksümüz yok.