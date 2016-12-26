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Down 2
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Down 2

Down 2 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Down 2
Down 2
Down 2
Down 2
Down 2
Down 2
Down 2

Down 2 ile topu bloklardan düşürmeden ilerletmeye çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 5 saat önce

Down 2, bloklar arasından topu düşürmeden ilerletmenizi amaçlayan bir beceri oyunudur. Andorid platformundan ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bu beceri oyunu, her bölümde zorlaşıyor ve daha keyifli bir hale geliyor.

Down 2, renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile birlikte çok seveceğiniz bir beceri oyunudur. Oyunda size bir top veriliyor ve bu topu alt bloklara indirmeye çalışıyorsunuz. Yalnız topu aşağı indirmeye çalışırken oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Down 2 oyununda karşınıza sürekli düşman bloklar çıkacak. Bu bloklar sizin topu düşürmenizi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu yüzden bloklardan kaçmalı ve topu sağlam bir şekilde yere indirmelisiniz.

Down 2 oyunundaki düşman blokları farklı şekillerde hareket ediyorlar. Bu yüzden hangi bloktan nasıl kaçmanız gerektiğini anlayamıyorsunuz. İlk başlarda oldukça sık hatalar yapacağınız Down 2 oyununa zamanla alışacaksınız. İlk başlarda zorlandığınız bölümler zamanla size kolay gelmeye başlayacak. İşte tam bu seviyeden sonra iyi bir Down 2 oyuncusu olacaksınız. Oldukça keyifli bir beceri oyunu olan Down 2, farklı stratejisi ile birlikte sizi bekliyor. Hadi hemen şimdi Down 2'i indirin ve boş zamanlarınızda eğlenmeye başlayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
MiMA
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