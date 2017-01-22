downloadtwittervideo.com
Twitter'da paylaşılan videoları ister MP3 formatında, isterseniz de MP4 formatında saniyeler içerisinde indirebilirsiniz.
Twitter üzerinde yayınlanan videoları beğendiyseniz ve saklamak istiyorsanız downloadtwittervideo.com adlı web servisini kullanabilirsiniz.
Twitter’da artık her tür medya içeriğini görebilmek mümkün. Popüler olduğu ilk döneme göre büyük bir değişim gösteren Twitter’da da artık videolar da yayınlanabiliyor. Takip ettiğiniz kullanıcıların paylaştığı herhangi bir video ilginizi çektiyse ve bilgisayarınıza kaydetmek istiyorsanız bunun oldukça kolay bir yolu bulunuyor.
Downloadtwittervideo.com adlı web sitesine girdikten sonra ana sayfada yer alan kutuya, indirmek istediğiniz videonun Twitter adresini yazmanız yeterli. Bu adımdan sonra hemen altta yer alan MP3 İndir, MP4 İndir veya HD MP4 İndir butonlarından birine tıklayarak videoyu anında indirmeye başlayabilirsiniz. Video gerekli dönüştürme işlemleri yapıldıktan sonra saniyeler içerisinde indirilmeye başlanacaktır.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Web Tabanlı
- Üretici:
- ByClick
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