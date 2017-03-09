Dr. Driving 2 büyük beğeni kazanan park etme oyunu serisi Dr. Driving'in yeni oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Dr. Driving 2'de bize zorlu görevler veriliyor ve bu görevleri tamamlamak için araç kullanma yeteneklerimizi konuşturuyoruz. Dr. Driving 2'de hem zamana karşı hem de diğer araçlara karşı yarışarak en iyi puanı yakalamaya, rakiplerimizi geride bırakarak liderlik tahtalarına tırmanmaya çalışıyoruz.

Online olarak diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı olarak yarışmamıza izin veren Dr. Driving 2'deki bölümlerde aracımızla yüksek hızda ilerliyor, keskin virajları alıyor ve son aşamada işaretlenen alana aracımızı park ederek yarışı tamamlıyoruz. Bu işi yaparken yolumuz üzerindeki altınları toplayarak ekstra puan kazanabilmekteyiz.

Dr. Driving 2'de ekrandaki direksiyon ve pedalları kullanarak aracınızı yönlendirebiliyor, gaz verip fren yapabiliyorsunuz. Ortalama bir grafik kalitesine sahip oyunda farklı kamera açıları da bulunmakta. Eğer araç sürüş simülasyonlarını seviyorsanız Dr. Driving 2'ye göz atmanızı tavsiye ediyoruz.