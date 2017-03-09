Dr. Driving 2 eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil park etme oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olan Dr. Driving 2 bize içimizdeki araç sürüş yeteneğini ortaya çıkarma imkanı veriyor. Dr. Driving 2'de temel olarak zorlu sürüş testlerine katılıyoruz ve bu testlerde en yüksek puanı yakalayarak liderlik panosuna adımızı yazdırmaya çalışıyoruz. Dr. Driving 2 içinde birçok farklı bölüm yer alıyor ve bu bölümlerde de farklı engeller ve yol şartları bizi bekliyor.

Dr. Driving 2'nin Dr. Driving serisinin il oyunundan en büyük farkı online olarak oynanabilmesi. Bu sayede diğer oyuncularla gerçek zamanlı olarak yarışabilmektesiniz. Oyunda aracımızla yola çıktığımızda virajları alarak yol yapmamız, yolun sonunda da işaretlenmiş alana doğru bir şekilde aracımızı park etmemiz gerekiyor. Bu işi ne kadar hızlı bir şekilde yaparsak o kadar yüksek puan alıyoruz. Puanınızı yol üzerinden toplayacağınız altınlarla da artırabilirsiniz.

Dr. Driving 2'nin grafikleri çok yüksek kaliteli olmasa da oyun keyifli bir oynanış sunuyor.