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Dr. Panda Town
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Dr. Panda Town

Dr. Panda Town İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dr. Panda Town
Dr. Panda Town
Dr. Panda Town
Dr. Panda Town
Dr. Panda Town

Panda ve arkadaşları şehirde farklı aktiviteler düzenliyor. Onlara katılın.

Erkan Calp Son güncelleme 43 dakika önce

Dr. Panda Town (Dr. Panda Şehirde), 6 – 8 yaş çocukların oynayabileceği, rengarenk görseller sunan bir mobil oyun. Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Panda ve arkadaşlarının şehir turuna katıldığımız oyunda neler mi yapıyoruz? Alışveriş merkezinde değişik kıyafetler deniyoruz. Arka bahçede mangal yapıp futbol oynuyoruz. Arkadaşlarımızla piknik yapıyoruz. Gölde tekne gezintisine çıkıyoruz. Şehirde yapabileceklerimiz aktivitelerden sadece birkaçı bunlar.

Ücretsiz, sınırlama ve kuralların olmadığı, çocuğunuzun güvenle oynayabildiği bir oyun Dr. Panda Şehirde. Zaten Dr. Panda, seri olmayı başaran ender çocuk oyunlarından biri. Tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Dr. Panda Ltd
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