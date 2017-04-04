Dr. Panda Town (Dr. Panda Şehirde), 6 – 8 yaş çocukların oynayabileceği, rengarenk görseller sunan bir mobil oyun. Android telefon ve tabletinizde oyun oynayan çocuğunuz için gönül rahatlığıyla indirebilirsiniz.

Panda ve arkadaşlarının şehir turuna katıldığımız oyunda neler mi yapıyoruz? Alışveriş merkezinde değişik kıyafetler deniyoruz. Arka bahçede mangal yapıp futbol oynuyoruz. Arkadaşlarımızla piknik yapıyoruz. Gölde tekne gezintisine çıkıyoruz. Şehirde yapabileceklerimiz aktivitelerden sadece birkaçı bunlar.

Ücretsiz, sınırlama ve kuralların olmadığı, çocuğunuzun güvenle oynayabildiği bir oyun Dr. Panda Şehirde. Zaten Dr. Panda, seri olmayı başaran ender çocuk oyunlarından biri. Tavsiye ederim.