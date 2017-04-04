Dr. Panda Town(iOS)
Panda ve arkadaşlarını eğlendirin. Sokağa çıkın, oyunlar oynayın, alışveriş yapın.
Dr. Panda Town (Dr. Panda Şehirde), sevimli Panda ve arkadaşlarının yaşadığı şehre konuk olduğumuz rengarenk görselli bir mobil oyun.
6 – 8 yaş çocuklar için uygun olan iOS oyununda serinin tanınan yüzü Panda ve arkadaşlarını eğlendirmeye çalışıyoruz. Parkta oyunlar oynuyor, alışveriş yapıyor, mutfağa girip yemekler yapıyor, deniz havası alıyoruz.
Çocukların güvenle oynayacağı, ücretsiz ve ne sınırlamanın ne de kuralların olduğu renkli, animasyonlarla zenginleştirilmiş grafikler sunan Dr. Panda Town oyununda Panda dışında oynanabilir 15 karakter yer alıyor. Her birini dilediğimizce giydirebildiğimiz karakterlerle yapabildiklerimiz hayal gücümüzle sınırlı. Kıyafet seçme, saklambaç oynama, parti düzenleme, piknik yapma, tekne gezisine çıkma ve daha nice şehirde yapabildiğimiz aktitive var.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Dr. Panda Ltd
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