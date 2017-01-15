Dragons Kingdom War(Android)
Canavar ve ejderhalardan oluşan ordunuzu kurun.
Dragons Kingdom War, yaratık ve ejderhaları yakalayıp ordunuza kattığınız, sıra tabanlı strateji, rol yapma, kart savaşı türünü harmanlayan bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz karşımıza çıkan puzzle rpg oyununda hikaye 7 ejderha krallığı uyum içinde yaşam sürerken günlerden bir gün ateş yağmuru yağmasıyla başlıyor.
Ejderhalar krallığının büyülü dünyasına giriş yaptığımız oyunda kartları toplayarak destansı bir ordu kurup taht savaşına giriyoruz. En iyi ejderha, kurt adam, vampir ve diğer etkileyici canavarların yanı sıra mitolojik tanrılardan (Zeus, Thor, Hera, Hercules, Anubis, Maya, Spartans ve daha nicesi) oluşan eşsiz bir ordudan bahsediyorum.
Benzersiz yeteneklere sahip 800’ün üzerinde güç seviyelerine göre ayrılmış kahraman, 5 tür element (dünya, su, ışık, karanlık ve ateş), 7 bölümden oluşan 400’e yakın zorlu seviye ile mobil platformda farkını gösteren Dragons Kingdom War’u anime seviyorsanız özellikle tavsiye ederim.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Play Spirit Games
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