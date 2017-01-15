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Dragons Kingdom War
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Dragons Kingdom War

(iOS)
Dragons Kingdom War İndir Hemen İndir

227 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Dragons Kingdom War
Dragons Kingdom War
Dragons Kingdom War
Dragons Kingdom War
Dragons Kingdom War

Ejderhalar, yaratıklar, Tanrılardan benzersiz bir ordu kurun.

Erkan Calp Son güncelleme 18 dakika önce

Dragons Kingdom War, ejderhalar krallığında nedensizce başlayan taht savaşlarının içerisine bizleri atan bulmaca rpg oyunu. Aslında sıra tabanlı strateji, rol yapma, kart savaşı, taş eşleştirme türlerinin karışımı bir mobil oyun karşımızda. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren oyun, görsel çizgileri, animasyonları, oynanış stiliyle anime severleri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

7 ejderha krallığı ahenk içinde yaşarken günlerden bir gün gökyüzünün kırmızıya bürünmesiyle başlayan hikayenin içerisinde kahraman rolüne bürünüyoruz ancak bu sefer kurduğumuz ordu benzersiz özelliklere sahip kahramanların yanı sıra yaratıklar, vampirler, kurt adamlar, Tanrılardan oluşuyor. Tabii ki bu güçte bir orduyla anca güç gösterisi yapılır ve taht savaşına girişilir.

Kartları toplayarak kurduğumuz eşsiz orduyla savaşlara katıldığımız oyun, 7 bölümden oluşan 378 seviye sunuyor ki bu süre zarfında 841 kahramanla tanışıyoruz. Ortalama, üstün, epik, efsanevi gibi kategorilere ayrılan ve özel güçlere, yeteneklere, büyülere sahip kahramanlardan bahsediyorum.

Bizleri epik bir maceranın içine alan Dragons Kingdom War, hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunuyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Play Spirit Games
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