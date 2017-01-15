Dragons Kingdom War, ejderhalar krallığında nedensizce başlayan taht savaşlarının içerisine bizleri atan bulmaca rpg oyunu. Aslında sıra tabanlı strateji, rol yapma, kart savaşı, taş eşleştirme türlerinin karışımı bir mobil oyun karşımızda. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla sevindiren oyun, görsel çizgileri, animasyonları, oynanış stiliyle anime severleri ekran başına kilitleyecek gibi duruyor.

7 ejderha krallığı ahenk içinde yaşarken günlerden bir gün gökyüzünün kırmızıya bürünmesiyle başlayan hikayenin içerisinde kahraman rolüne bürünüyoruz ancak bu sefer kurduğumuz ordu benzersiz özelliklere sahip kahramanların yanı sıra yaratıklar, vampirler, kurt adamlar, Tanrılardan oluşuyor. Tabii ki bu güçte bir orduyla anca güç gösterisi yapılır ve taht savaşına girişilir.

Kartları toplayarak kurduğumuz eşsiz orduyla savaşlara katıldığımız oyun, 7 bölümden oluşan 378 seviye sunuyor ki bu süre zarfında 841 kahramanla tanışıyoruz. Ortalama, üstün, epik, efsanevi gibi kategorilere ayrılan ve özel güçlere, yeteneklere, büyülere sahip kahramanlardan bahsediyorum.

Bizleri epik bir maceranın içine alan Dragons Kingdom War, hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunuyor.