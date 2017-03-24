Dragonslayer Alliance, destansı fantastik rpg oyunlarını sevenlerin favorilerinden biri olacağını düşündüğüm kaliteli bir mobil oyun. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan oyunda savaşın hüküm sürdüğü, ejderhaların ortalığı birbirine kattığı bir dünyaya giriş yapıyoruz. Burada bulunma amacımız; dünyaya barış, huzur ortamını geri getirmek.

Japon çizgi filmlerini hatırlatan yüksek kalitede görseller sunan rol yapma oyununda ejderha avcısı birliğini komuta eden bir karakterin yerine geçiyoruz.

Kara ejderhanın uyarındırılmasıyla başlayan kaos ortamını durduracak tek savaşçı konumundayız. Tabii ki onlarca ejderhayla tek başımıza mücadele etmiyoruz. Bize eşlik eden kahramanlar var. 30’dan fazla efsane, savaşmak için yaratılmış asker emrimizde. Birleşmenin, anlaşmanın hiçbir şekilde mümkün olmayacağı sihirlerle dolu dünyada şan ve şerefler için savaşan kahramanlardan oluşan ordumuzla ejderhaların kökünü kazıyoruz.