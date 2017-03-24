Dragonslayer Alliance, fantastik dünyanın kapılarını araladığımız strateji rpg türünde kaliteli bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan yapım, boyutuyla da beğeni kazanıyor. 16 GB iPhone ve iPad kulanıcısı olarak kaliteli bir fantastik rpg oyunu arıyorsanız indirin; kaçırmayın derim.

Animasyonlarla zenginleştirilmiş kaliteli grafikler sunan yapımda kara ejderhanın uyandırılmasıyla dünyayı sarmaya başlayan ejderhaları durdurmaya çalışıyoruz. Ejderha avcısı birliğini komuta ediyoruz. 30’dan fazla eşsiz yetenek, becerilere sahip kahramanlarla birlikte ejderha ordusuna karşı savaşıyoruz. Şan ve şerefleri için savaşan, birleşme ve anlaşmanın mümkün olmayacağı büyülü bir dünyada asla bitmeyecek bir savaştan bahsediyoruz.