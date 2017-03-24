Dragonslayer Alliance(iOS)
Ejderhaları öldürüp dünyayı kurtarmalısınız.
Dragonslayer Alliance, fantastik dünyanın kapılarını araladığımız strateji rpg türünde kaliteli bir mobil oyun. iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapmasıyla şaşırtan yapım, boyutuyla da beğeni kazanıyor. 16 GB iPhone ve iPad kulanıcısı olarak kaliteli bir fantastik rpg oyunu arıyorsanız indirin; kaçırmayın derim.
Animasyonlarla zenginleştirilmiş kaliteli grafikler sunan yapımda kara ejderhanın uyandırılmasıyla dünyayı sarmaya başlayan ejderhaları durdurmaya çalışıyoruz. Ejderha avcısı birliğini komuta ediyoruz. 30’dan fazla eşsiz yetenek, becerilere sahip kahramanlarla birlikte ejderha ordusuna karşı savaşıyoruz. Şan ve şerefleri için savaşan, birleşme ve anlaşmanın mümkün olmayacağı büyülü bir dünyada asla bitmeyecek bir savaştan bahsediyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- mingfei chen
Rol Yapma Popülerleri
- Mannequin ChallengeiPhone ve iPad İçin Hareketsiz Durma, Donma Oyunu
- Wrecked (Island Survival Sim)iPhone ve iPad için Hayatta Kalma Oyunu
- Minecraft: Story ModeiPhone ve iPad için Minecraft Macera Oyunu
- Legend Online ClassiciPhone ve iPad İçin MMORPG Oyunu
- Oz: Broken KingdomiPhone ve iPad için RPG Oyunu
Dragonslayer Alliance Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı