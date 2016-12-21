Dream Defense, görsellerine bakıp karar verilmemesi gereken eğlence dozu yüksek mobil oyunlar arasında. Görsel çizgileriyle daha çok küçük yaşta oyunculara hitap ettiği izlenimi uyandırsa da aslında her yaştan kişinin oynarken keyif alacağını düşündüğüm aksiyon nişancı türünde bir oyun.

iPad’de olduğu kadar iPhone’da rahat ve de zevkli oynanış sunan Dream Defense’i adından ötürü strateji gerektiren savunma oyunu sanabilirsiniz ancak tam tersine aksiyonun hiç dinmediği soluksuz oynanış sunan bir iOS yapımı. Oyuncak ayıyı odasına gelen karabasan ve şeytani güçlerden korurken ateş etmedik bir saniyeniz bile olmuyor. Akın akın üzerinize gelen düşmanları savuşturmak için adeta aksiyonun dibine vuruyorsunuz.

Tüm silahları ustalıkla kullanabilen kahraman oyuncak ayımız yerinden durduğundan bize sadece hedef alıp vurmak kalıyor. Sol yandan silah seçimi yapabiliyor, sağ üstten de özel silahlarımızı kullanıyoruz. Üst noktadan da kendimiz ve düşmanlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz.