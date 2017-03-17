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Dream League Soccer 2017
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Dream League Soccer 2017

Dream League Soccer 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Dream League Soccer 2017
Dream League Soccer 2017
Dream League Soccer 2017
Dream League Soccer 2017
Dream League Soccer 2017

Mobil platformdaki en iyi ücretsiz Türkçe futbol oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 41 dakika önce

Dream League Soccer 2017, Android telefon ve tablette ücretsiz oynanabileceğiniz en iyi oynanış, en kaliteli grafiklere sahip Türkçe futbol oyunu. FIFPro lisanslı gerçek oyuncularla rüya takım oluşturma, online turnuvalara katılma, forma – logo hatta kendi stadyumuzu inşa etme imkanı veren Dream Leauge Soccer 2017, mobil platformun en iyisi.

Mobilde en çok indirilen Türkçe futbol oyunu Dream League Soccer’ın 2017 sürümünde arayüz yenilenmiş, oyun içi görseller iyileştirilmiş, yapay zeka geliştirilmiş, yüzlerce yeni animasyon eklenmiş, yeni müzikler gelmiş ve logo oluşturma gibi birkaç özellik eklenmiş. Baştan aşağı yenilenen futbol oyunu hem görsel hem de oynanış açısından FIFA’dan çok daha kaliteli olmuş.

Dream League Soccer 2017’de her zaman olduğu gibi kendi rüya takımınızı kurup yönetiyorsunuz. Efsane oyuncuları takımınıza alıp sahaya dizilişinizi ayarlıyor, favori takımınızın oynamasını istediğiniz taktiği rüya takımınıza uygulayabiliyorsunuz. En iyilerin mücadele ettiği Dream League Online’da süper lige yükselmek elbette kolay olmuyor.

Destekleyen cihazlarda 60 fps oynanış sunan Dream League Soccer 2017’yi hemen indirin, milyonlarca oyuncu arasına katılın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
First Touch
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