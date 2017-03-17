Dream League Soccer 2017(iOS)
Rüya takımınızı kurup turnuvalara katılın.
Dream League Soccer 2017, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz Türkçe futbol oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim tek yapım. FIFPro lisanslı gerçek futbolcuları rüya takımınıza transfer edip ligde yükselme mücadelesi veriyorsunuz. Kendi stadyumuzu inşa etme şansına da sahipsiniz.
Sadece iOS değil mobil platformda en çok indirilen futbol oyunu olan Dream League Soccer’ın 2017 versiyonu, grafik, oynanış, arayüz, içerik her yönden geliştirilmiş. Çok daha sade ve kullanışlı hale getirilen kullanıcı arayüzü, daha gerçekçi görünen oyuncu yüzleri, geliştirilmiş yapay zeka, yeni özelliklerle kalite seviyesini daha da yükselten Dream League Soccer 2017, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunuyor.
Dream League Soccer 2017 Özellikleri:
- FIFPro lisanslı oyuncular
- 60 fps oynanış
- 6 küme ve 7’den fazla kupa yarışması, sezon mücadelesi
- Stadyum inşa etme
- Forma ve logo özelleştirme, içe aktarma
- Oyuncu geliştirme
- Oyun atmosferine sokan kaliteli müzikler
- Google Play Cloud desteği
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- First Touch
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Dream League Soccer 2017 Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı