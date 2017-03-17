Dream League Soccer 2017, iPhone ve iPad’de oynanabilen ücretsiz Türkçe futbol oyunu arıyorsanız tavsiye edeceğim tek yapım. FIFPro lisanslı gerçek futbolcuları rüya takımınıza transfer edip ligde yükselme mücadelesi veriyorsunuz. Kendi stadyumuzu inşa etme şansına da sahipsiniz.

Sadece iOS değil mobil platformda en çok indirilen futbol oyunu olan Dream League Soccer’ın 2017 versiyonu, grafik, oynanış, arayüz, içerik her yönden geliştirilmiş. Çok daha sade ve kullanışlı hale getirilen kullanıcı arayüzü, daha gerçekçi görünen oyuncu yüzleri, geliştirilmiş yapay zeka, yeni özelliklerle kalite seviyesini daha da yükselten Dream League Soccer 2017, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunuyor.

Dream League Soccer 2017 Özellikleri: