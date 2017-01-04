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Drift Legends
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Drift Legends

Drift Legends İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends

Drift Legends oyununda en hızlı arabayı alın ve drift kralı olmaya çalışın!

Uğur Sağlam Son güncelleme 1 saat önce

Yarış arabalarının son hızla giderken yaptığı o efsane dönüşlere çoğu erkek hayrandır. Drift yapmak kolay bir iş olmadığı için yapanlara da her zaman saygı duyulur. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Drift Legends, sizi bir drift ustası yapacak. Bu sayede artık herkes size saygı duyar bir hale gelecek.

Drift Legends oyununda size çok yüksek hızlara ulaşabilen arabalar veriliyor. Sizin bu arabalarla birlikte antrenman yapmanız ve drift gününe hazırlanmanız lazım. Drift yapma vakti geldiğinde yarışmacıların en iyisi siz olmalısınız. 

Muhteşem grafikleri ve gerçekçi ses efektleri ile birlikte Drift Legends oyununu oynarken gerçekten de drift yapıyormuşsunuz hissine kapılacaksınız. Bu sayede oyun daha zevkli bir hal alacak ve daha başarılı driftler yapabileceksiniz. Oyunda çeşitli zorlu yollarda drift yapmanız gerekecek. Bu yüzden her türlü zemine hazır olmanızda fayda var. Kapışma zamanına hazır olmak için Drift Legends oyununa tam manasıyla hazırlanmalısınız.

Hadi ne duruyorsunuz, hemen aracınıza atlayın ve drift yapmak için hazırlıklarınızı gerçekleştirin. Unutmayın Drift Legends oyununda drift kralı siz olacaksınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Black Fox Entertainment
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