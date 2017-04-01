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Drift Legends
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Drift Legends

(iOS)
Drift Legends İndir Hemen İndir

780 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends
Drift Legends

Kariyer modda güçlü gizli arabaların kilidini açın.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Drift Legends, iPhone ve iPad’de ücretsiz oynayabileceğiniz kaliteli grafiklere sahip drift yarışı oyunu. Özellikle araba modellemelerini oldukça başarılı bulduğumuz yarış oyununda meydan okuma, kariyer, test sürüşü gibi her biri ayrı oynanış stili gerektiren sürükleyici modlar yer alıyor.

Lamborghini, Porsche, BMW başta olmak üzere dünyanın en değerli otomobil markalarını bulabileceğiniz drift oyununda ister kariyer modda ödüllü sürüşün keyfini sürüyor, ister meydan okuma modunda limitleri zorluyor, isterseniz de pratik modunda kendi rekorunuzu egale etmeye çalışıyorsunuz. Galeride birbirinden çekici duran, egzotik spor arabalar sizleri bekliyor. Gerçek motor sesleri ve sürüş deneyimi sunan arabaların hepsine sahip olmak için zorlu yarışların üstesinden gelmelisiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.1 ve üzeri
Üretici:
Starkom
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