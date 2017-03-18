Türk geliştiriciler tarafından hazırlanmış olan Driftdocks, birbirinden güzel ses efektleri ve oldukça güçlü motorlara sahip olan arabaları ile size drift yapma keyfini doyasıya yaşatacak.

Yarış arabaları ile trafiğe kapalı alanlarda yapılan drift, kimsenin hayatını tehlikeye atmadığı sürece oldukça zevkli bir uğraştır. Bu işin profesyonelleri ile birlikte Driftdocks oyununda siz de drift yapabilir ve çılgınlar gibi eğlenebilirsiniz.

Driftdocks oyununu indirdikten sonra hemen yarışa başlayabiliyor ve drift keyfini yaşayabiliyorsunuz. 9 farklı araba modeli ile birlikte farklı kamera açılarını da kullanarak oldukça eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Geliştirici tarafından özenle hazırlanmış grafikler ve ses efektleri ile birlikte yarış sırasında kendinizi büyük bir aksiyonun içerisinde bulacaksınız. Araba sürerken gerçekten de yarışıyormuş gibi hissedecek ve drift lideri olduğunuzda ise herkese söyleyeceksiniz. Driftdocks oyununda sürekli antrenman yapın ve en iyi oyuncu siz olun.

Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Driftdocks oyunu ile birlikte sizde hemen şimdi yarış yapmaya başlayın! Canlı grafikler, etkili ses efektleri ve muhteşem hızlara ulaşan arabaları ile bu oyunu siz de çok seveceksiniz.