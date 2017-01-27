Drifting School Bus eğer hızlı ve heyecanlı bir yarış oyunu oynamak isterseniz hoşunuza gidebilecek bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir drift oyunu olan Drifting School Bus'da bir okul servisinin şöförlüğünü yapmaktayız. Oyundaki temel görevimiz öğrencileri yoldan alarak okula taşımak. Fakat bu işi sıkıcılıktan kurtarmak için olaya biraz renk katarak okul otobüsümüzle yanlamaya başlıyoruz.

Drifting School Bus'da hem heyecanlı bir yolculuk yapmaya hem de otobüsümüzde taşıdığımız öğrencileri de eğlendirmeye çalışıyoruz. Bu işi yaparken şehri birbirine katabilmekteyiz. Oyunda birçok farklı otobüs seçeneği yer alıyor. Traktör otobüsler, çift katlı otobüsler, Cadılar Bayramı otobüsleri gibi ilginç otobüsler oyuna renk kazandırıyor. Ayrıca bu araçlar farklı müzikler ve görsel efektlere de sahipler.

Drifting School Bus içinde farklı şehirlerde yanlayabilmekteyiz. Çin'in dar sokaklı yollarından zombi istilası altındaki şehirler oyunda ziyaret edebileceğimiz yerler arasında.

Drifting School Bus göze hoş görünen graifklere sahip olan bir mobil oyun.