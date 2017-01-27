Drifting School Bus(iOS)
Drifting School Bus'da okul otobüsümüzle yanlıyoruz
Drifting School Bus boş zamanlarınızı daha eğlenceli hale getirmenize yardımcı olan bir mobil drift oyunu.
iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Drifting School Bus'da bir okul servisi şöförünün yerine geçiyoruz. Oyundaki temel amacımız ise servisimizde taşıdığımız öğrencileri en hızlı ve en eğlenceli şekilde okullarına taşımak. Bu iş için kullandığımız otobüsler çılgınca yanlıyoruz ve şehri birbirine katıyoruz.
Drifting School Bus içinde birçok farklı otobüs seçeneği mevcut. Klasik otobüslerin yanısıra çift katlı otobüsler, Cadılar Bayramı'na özel otobüsler gibi ilginç otobüs modelleri oyunda bizi bekliyor. Yeni otobüslerin kilidini açtıkça yeni oyun müzikleri ve özel görsel efektlerle de karşlılaşabiliyoruz.
Drifting School Bus'da öğrencileri yoldan alıyor ve okula bırakıyoruz. Oyunda farklı şehirlerde servis yapabilmekteyiz. Kimi zaman çİn'in dar sokaklarında yol alırken kimi zaman zombi istilası altındaki şehirlerin yollarında araç kullanabiliyoruz.
Drifting School Bus güzel grafiklere sahip olan bir mobil oyun.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- Invictus Games Ltd.
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Drifting School Bus Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı