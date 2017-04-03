Drive Ahead! Sports, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arabalı futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda araba sürerek futbol oynamaya çalışıyorsunuz.

Klasik futbol oyununu ATV ve motorlarla buluşturan Drive Ahead! Sports, arabalarla oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur. Son derece zevkli bir oyun olarak karşımıza çıkan Drive Ahead! Sports'da arkadaşlarınızla eğlenceli maçlar yapabiliyor ya da kendi başınıza zevkli maçlar çıkarabiliyorsunuz. Becerilerinizi ortaya koyduğunuz oyunda ustalık kazanıyor ve karakterinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden güçlü motorların yer aldığı oyunda motokros oynuyormuş gibi maçlar yapabiliyorsunuz. Piksel tarzında grafiklerin de yer aldığı oyunda boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Oldukça zorlu mücadelelerin yer aldığı oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda kalenizi korumalı ve topu rakibinizin kalesine yollamalısınız. Gol sayınızı arttırdıkça kazanma ihtimaliniz artıyor ve arkadaşlarınıza kimin daha iyi olduğunu gösterebiliyorsunuz. Drive Ahead! Sports oyununu mutlaka denemelisiniz.

Drive Ahead! Sports oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.