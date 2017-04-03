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Drive Ahead! Sports
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Drive Ahead! Sports

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Editör Puanı: 5/5
5
Drive Ahead! Sports
Drive Ahead! Sports
Drive Ahead! Sports
Drive Ahead! Sports
Drive Ahead! Sports

Araba sürerek futbol oynuyor ve eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 5 dakika önce

Drive Ahead! Sports, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arabalı futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Son derece eğlenceli bir kurguya sahip olan oyunda araba sürerek futbol oynamaya çalışıyorsunuz.

Klasik futbol oyununu ATV ve motorlarla buluşturan Drive Ahead! Sports, arabalarla oynayabileceğiniz bir futbol oyunudur. Son derece zevkli bir oyun olarak karşımıza çıkan Drive Ahead! Sports'da arkadaşlarınızla eğlenceli maçlar yapabiliyor ya da kendi başınıza zevkli maçlar çıkarabiliyorsunuz. Becerilerinizi ortaya koyduğunuz oyunda ustalık kazanıyor ve karakterinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden güçlü motorların yer aldığı oyunda motokros oynuyormuş gibi maçlar yapabiliyorsunuz. Piksel tarzında grafiklerin de yer aldığı oyunda boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Oldukça zorlu mücadelelerin yer aldığı oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor.

Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda kalenizi korumalı ve topu rakibinizin kalesine yollamalısınız. Gol sayınızı arttırdıkça kazanma ihtimaliniz artıyor ve arkadaşlarınıza kimin daha iyi olduğunu gösterebiliyorsunuz. Drive Ahead! Sports oyununu mutlaka denemelisiniz.

Drive Ahead! Sports oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Dodreams Ltd.
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