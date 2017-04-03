Drive Ahead! Sports, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir arabalı futbol oyunudur. Zevkli kurguya sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Eğlenceli bir kurguya sahip olan Drive Ahead! Sports, arabalarla oynayabileceğiniz bir futbol oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zevkli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda motokros yapar gibi futbol oynuyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Oyunda ATV'leri ve motorları kontrol ederek topu kaleye göndermeye çalışıyor ve rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Oyunda hem savunma yapmalı hemde rakibinize saldırı yapmalısınız. Dikkatli olmalı ve becerilerinizi sonuna kadar kullanmalısınız. Piksel tarzında grafiklerin de yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz. Zorlu mücadelelerin yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Ayrıca oyunda farklı motorlar kullanabiliyor ve kullandığınız motoru geliştirerek daha güçlü hale gelebiliyorsunuz.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınızla yerel ağ üzerinden de oynayabiliyorsunuz. Ne kadar fazla gol atarsanız kazanma ihtimaliniz de o kadar artıyor. Kafa topu oyununa benzeyen kurguya sahip olan Drive Ahead! Sports'u mutlaka denemelisiniz.

Drive Ahead! Sports oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.