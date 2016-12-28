Driven
Eski ve yeni otomobiller hakkında her şeyi takip edebileceğiniz bir uygulama
Driven, araba tutkunlarının çok hoşuna gidecek bir araba topluluğu uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız ve iPad tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, eski ve yeni tüm araba modelleri hakkında her şeyi takip edebilirsiniz. Diğer yandan beğendiğiniz araba modellerinin fotoğraflarında gezebilir, insanlarla etkileşim içerisine girebilirsiniz.
Otomobil tutkunlarının harika vakit geçirebileceği bir uygulama olan Driven, bu alana dair bir açığı kapatıyor diyebilirim. Zira forumlar ve sosyal medya platformlarında oluşturulan gruplarda yer almak yerine, tek bir uygulama üzerinden araçlarla ilgili fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Tüm araba markaları uygulama içerisinde yer alıyor ve istediğiniz gibi filtreleyebiliyorsunuz. Beğendiklerinizi paylaşabilir, fikir beyan edebilir veya kaydedebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilmeniz de cabası. Dünyanın en büyük araba veritabanına sahip olan Driven'da vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Driven Özellikleri:
- Arabaların takip edilebileceği akıcı bir feed
- Kanallara abone olabilme
- Yeni otomobil modellerinden haberdar olma
- Gelişmiş otomobil arama seçenekleri
- Uygulamayı kullanan diğer insanlarla iletişime geçebilme
Eğer bir araba topluluğu arıyorsanız Driven'ı ücretsiz indirebilirsiniz. Sıkı bir otomobil tutkunuysanız denemenizi kesinlikle öneririm.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
- Üretici:
- Erdogan Emre Aksoy
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