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Drivey
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Drivey

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Drivey
Drivey
Drivey

Becerilerinizi test edebiliyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Drivey, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor.

Basit bir oynanışa sahip beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Drivey, reflekslerinizi ölçmenizi sağlıyor. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve arabayla en uzun mesafeye ulaşmalısınız. Arabayı engellerden kurtarmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınıza da meydan okumanıza neden olan oyunda yeteneklerinizi sergiliyorsunuz. Oldukça basit bir tasarıma sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Tek elle oynayabileceğiniz Drivey'i toplu taşıma araçlarında oynayabilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz.

Eğer basit oynanışa sahip bir refleks/beceri oyunu arıyorsanız Drivey'i tercih edebilirsiniz. Hoş ve renkli grafiklerin yer aldığı oynda tuzaklardan ve engellerden kaçmalısınız.

Drivey oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Little Thingie
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