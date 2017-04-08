Drivey, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve basit bir beceri oyunudur. Dikkatli olmanız gereken oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olan Drivey, arkadaşlarınıza ve kendinize meydan okuyabileceğiniz bir oyundur. Ekrana dokunarak ya da basılı tutarak oynayabildiğiniz oyunda engellerden kaçarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Tek dokunuş moduyla oynanan oyunda işiniz oldukça zor. Reflekslerinizi de sonuna kadar sınayabileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Zorlu bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Drivey'i mutlaka denemelisiniz.

Renkli görsellerin ve hoş animasyonların yer aldığı oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Oyunda yüksek puanlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyor ve herkese meydan okuyabiliyorsunuz. Eğlenceli zamanlar geçirmek için Drivey'i sakın kaçırmayın.

Drivey oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.