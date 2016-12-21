Araba sürmeyi öğrenmek isteyenler için Driving Academy Simulator 3D vazgeçilmez bir oyundur. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Driving Academy Simulator 3D sayesinde, şehir içerisinde ve yoğun trafikte nasıl araba sürüldüğünü öğrenebilirsiniz.

Herkes araba sürmek ister fakat araba sürmek hiç kolay değildir. Araba sürerken teknik bilginizin dışında sakin olmanız da gereklidir. Çünkü herhangi bir panik anında heyecanınız yüzünden büyük hatalar yapabilirsiniz. Bu durumu yaşamamak için kendinizi dinlendirin ve sakin bir şekilde Driving Academy Simulator 3D’yi oynamaya başlayın.

Birbirinden farklı arabaları ve muhteşem grafikleri ile birlikte Driving Academy Simulator 3D, size araba sürmeyi basit bir şekilde öğretiyor. Tüm kuralları tek tek öğrencilerine anlatan Driving Academy Simulator 3D, kuralları bitirdikten sonra test sürüşünü başlatıyor. Test sürüşünde sizin kurallara uyup uymadığınız ölçülmekte. Bu yüzden pratik yapmalı ve tüm kuralları benimsemelisiniz.

Driving Academy Simulator 3D oyununda aracın yönetimini ekran üzerinden yapıyorsunuz. Ekranın sağ kısmında gaz ve fren, sol kısmında ise direksiyon bulunmakta. Bu kontroller sayesinde aracı yoğun trafikte bile rahatlıkla yönetebilirsiniz.

Birbirinden zorlu görevleri ve farklı kamera açıları ile birlikte, araba oyunu oynamak isteyenlerin imdadına Driving Academy Simulator 3D koşuyor. Hemen şimdi Driving Academy Simulator 3D oyununu indirin ve siz de eğitimini tamamlamış bir şoför olun.