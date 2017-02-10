Driving Zone: Germany, adından da tahmin edeceğiniz üzere Almanya sokaklarında arabayla tur attığınız yarış oyunu. Arcade ve simülasyon sürüş deneyimini tamamen size bırakıyor. Klasik şehir arabalarından modern spor arabalarına geniş bir araç seçeneği var. Dilediğiniz garajdan alıp trafiğe çıkıyorsunuz.

Yağmur, güneş, gece ve gündüz Almanya sokaklarında arabanızla gezerken trafik kurallarına bağlı kalmak ya da kalmamak sizin elinizde. Ancak yeni araçları (klasik, spor, lüks arabalar) pistleri (farklı hava koşulları içeren 4 pist) modları ve oyunun diğer özelliklerini açabilmeniz için trafikte tehlikeli hareketler yaparak puan toplamanız gerekiyor. Çılgın bir sürücüyseniz oyunun sizin için özel pistleri de var.

İç ve dış farklı kamera açıları sunan yarış simülasyonunun grafiklerin de kaliteli olduğunu belirtmek gerek. Genellikle trafiğin aktığı simülasyon tarzı yarış oyunlarında görseller fazla kaliteli olmaz ancak Driving Zone oyunu hem iPhone hem de iPad’de çarpıcı grafikler sunuyor. Grafiklerin kalitesi seslere yansımamış olsa da Driving Zone serisini oynamış olun olmayın tavsiye ederim.