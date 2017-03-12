DRKSOFT Oto Tamir1.0
Özel servislerin ihtiyacı olan tüm modülleri içeren bir otomasyon yazılımı
Araç servislerinin ihtiyacı olabilecek tüm modüller içeren bir otomasyon yazılımı olarak karşımıza çıkan DRKSOFT Oto Tamir, tamamen ücretsiz ve kullanımı ise oldukça basit. Servisinize gelen araçların takibini yapabileceğiniz yazılım ile işleriniz hafifliyor.
Servisinize gelen araçların tüm bilgilerini, müşteri bilgilerini, iş emirlerini kayıt altına alabildiğiniz bir yazılım olarak hizmet veren DRKSOFT Oto Tamir otomasyonu, işinizi bir hayli kolaylaştırıyor. Yazılım ile iş yerinizin tüm takibasyonunu yapabiliyor ve planlı bir şekilde işlerinizi ilerletebiliyorsunuz. Gelişmiş modülleri barındıran program, gün sonu ve araç raporu alma gibi işlevsel özelliklere de sahip. Kullanıcı girişi ile açılan uygulamada bilgiler de güvenli bir şekilde saklanabiliyor. Tüm araçları listeleme, bilgi güncelleme, yeni araç ekleme, yeni müşteri ekleme gibi kritik işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilen DRKSOFT Oto Tamir, tamamen ücretsiz olması nedeniyle teknik servisiniz için vazgeçilmezler arasında yer alabilir.
DRKSOFT Oto Tamir uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- DRKSOFT
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