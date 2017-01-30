Drone Kazasını 'Uçağım Düştü' Diye Polise Haber Verince Olanlar Oldu

Olay Adana tarihi Taşköprü'de gerçekleşti. Merkez Sabancı camii'ni drone kullanarak havadan görüntülemek isteyen genç, aracın kontrolünü kaybederek bir ağaca takılmasına sebep oldu.

Dron'u ağaçtan kurtaramayan genç çareyi polisi aramakta buldu. Olay işte bu noktadan itibaren enteresan bir hal almaya başladı. Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami Mahallesi'nde meydana gelen olayın detayları şöyle; Adana'da drone eğitimi alan 18 yaşındaki lise öğrencisi Orhan Özdeş, kendi yaptığı drone ile Adana'nın tarihi mekanlarını görüntülemek istedi. Seyhan Nehri üzerinde tarihi Taşköprü ve Merkez Sabancı Camii'ni görüntülemek için dronu kullanmak isteyen Özdeş bir süre için bunda başarılı oldu. Ancak bir manevra sırasında drone ağaca çarparak takılı kaldı.

'Benim uçak düştü' dedi polis alarma geçti

Özdeş, dronu alamayınca 155 polis imdat hattını arayarak, "Benim uçağım kaza yaptı düştü" dedi. Bunun üzerine polis alarma geçerek olay yerine gitti. Polis olay yerine geldiğinde uçağın maket olduğunu gören polis, genci itfaiyeye yönlendirdi. Polis ekipleri ve gencin nehrin kıyısında bir ağaca doğru bakarken bulan itfaiye ekipleri, ağacın yoldan çok uzak olduğunu dallarının nehrin üzerine geldiğini ve merdivenin yetişmeyeceğini söyleyerek drone'u takılı kaldığı yerden indiremediler. Orhan Özdeş ise kendi çabalarıyla da uçağı takılı kaldığı ağaçtan bir türlü kurtaramadı. Özdeş, uçak dronu kendisinin yaptığını, çektiği mini belgeseli tamamlamak için bir drone daha yapacağını söyleyerek olay yerinden ayrıldı.