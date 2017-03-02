Drone Racer : Canyons eğer klasik yarış oyunlarından sıkıldıysanız size farklı bir oyun tecrübesi yaşatacak bir mobil oyun.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir yarış oyunu olan Drone Racer : Canyons'da bir drone kullanarak rakiplerimizi geride bırakmaya çalışıyoruz. Uzaktan kumandayla yönettiğimiz insansız hava aracımızla kanyon içinde yol almamız gerekiyor. Karşımıza yarış sırasında kayalar ve bloklar çıkarken dar alanlardan geçmemiz ve kayalara çarpmamamız gerekmekte.

Drone Racer : Canyons'un klasik yarış oyunlarından farkı oyunda insansız hava aracınızı sadece sağa ve sola yönlendirerek kontrol etmemeniz. Uçan bir araç kullandığımız için onun alçalmasını ve yükselmesini de sağlayabiliyoruz; ancak bu şekilde dar alanlardan geçebiliyoruz.

Drone Racer : Canyons'ta bir yandan yarışırken bir yandan da yıldızları toplayarak puanınızı artırabilirsiniz. Tatmin edici bir grafik kalitesine sahip olan Drone Racer : Canyons'da aracınızın görünümünü özelleştirme imkanına da sahipsiniz.