Drone Racer : Canyons oyunculara fakrlı ve ilginç bir oyun tecrübesi yaşatan bir mobil yarış oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan Drone Racer : Canyons'da drone yarışlarına katılarak drone yönetme yeteneklerimizi konuşturuyoruz. Bu yarışlar derin bir kanyonda geçiyor. Bu kanyon birçok tehlikeyle dolu; bu nedenle dronumuzu yarıştırırken hem hızlı hem de dikkatli olmamız gerekmekte.

Drone Racer : Canyons'da aracımızı kontrol edip yüksek hızda ilerlerken yılılmış kayalara çarpmamamız, oldukça dar olan alanlardan geçmemiz gerekli. Oyunda aracımızı sadece sağa ve sola yönlendirmemiz yeterli olmuyor; onu karşımıza çıkan engellere göre yükseltip alçaltmamız da gerekiyor.

Online altyapıya sahip olan Drone Racer : Canyons oyuncuların birbirleriyle teke tek yarışlar yapmasına imkan tanıyor. Oyun içinde yer alan farklı seçenekler ile insansız hava aracınızın görünümünü özelleştirebiliyorsunuz.