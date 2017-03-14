Drone Savar Teknolojisinde Öncü Ülke Türkiye

Her geçen gün büyüyen drone teknolojisi "drone savar" yan sanayisini doğurdu. İlk defa Fikirtepe’de gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan temel atma töreninde gördüğümüz 'Drone Savar'lar, Harp ARGE şirketinin yeni yatırımlarıyla yaygınlaşıyor.

Askeri istihbarat ve gözlem sistemleri başta olmak üzere, robotik sistemler ve elektromanyetik silahlar üreten Harp AEGE’nin geliştirdiği drone savarlar, Azerbaycan’a ihraç edilmeye başladı. Harp Arge Genel Koordinatörü Aytekin Güçlü, Drone Savar'ın ilk olarak, Antalya'daki G20 Zirvesi için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından istenildiğini, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan'ın da silaha talepte bulunduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı’na konuşan Güçlü, sürekli genişleyen drone pazarının, iki katı kadar drone savar pazarını oluşturacağının altını çizdi. Askeri birliklerin, kullanımı yaygınlaşan dronelar tarafından tehdit edildiğini aktaran Güçlü, “Fırat Kalkanı Harekatında dahi DEAŞ drone ile bombalı saldırıda bulunarak 3 askerimizi yaralamıştır. Tüm bu olaylar Drone Savar Silahı'nın ne kadar önemli bir teknoloji olduğunu gözler önüne sermektedir." dedi.

Türkiye’deki Tek Üretici Harp ARGE

Harp ARGE ürünlerinin, 3 kat daha ekonomik ve 4 kat daha mobil sistemlerle ile bütünleşebildiğini belirten Aytekin Güçlü, yurt dışındaki rakiplerinden daha güçlü olduklarını vurguladı. Yakın gelecekte çıkabilecek birçok teknolojiye karşı önlem alabileceklerine değinen Güçlü, söz konusu silahı tamamen modüler bir yapıda ürettiklerini aktardı. Önlerindeki süreçte melek yatırımcılara açılacaklarından da bahseden Harp ARGE Genel Koordinatörü, “Şu anda yapılanma aşamasındayız. Savunma sanayisinde yer alan büyük firmaların yatırımlarıyla daha güçlü ve profesyonel bir vizyonla hareket edeceğiz." dedi.

Drone Savar'ın Tanıtım Videosu Sizlerle:





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