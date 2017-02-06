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Drone Savarlar Başbakanı Korudu

drone savar

Dronelar moda olduğundan beri türlü komik haberlerde rol aldılar. Yaygınlaşan her trend gibi, tehdit unsuru olabilecek droneların da anti silahları ortaya çıktı. Türkiye'de ilk defa Fikirtepe’de gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan temel atma töreninde gördüğümüz drone savarlar, anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde konuşulmaya devam edilecek.

Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşması boyunca, çevredeki drone savarlı korumalar oldukça dikkat çekti. Sahnenin dört bir yanına koğuşlandırılan silahlar, başbakanı olabilecek herhangi bir saldırıdan korudu. Radyo frekansı kullanarak, drone'u inmeye veya rota değiştirmeye zorlayan koruma sistemi, izinsiz uçan kimliği belirsiz dronelar için ciddi önlem teşkil ediyor.

Dünya’da kullanımı yaygınlaştıkça, koruma sistemleri de üretilmeye başlanan droneları iki farklı savuşturma yöntemi mevcut. Bir diğer yöntem, doğrudan yok etmeye yönelik. Drone’un amacının ne olduğu ve kimler tarafından kullanıldığını anlamak adına, başbakanın konuşması boyunca kullanılan drone savarlar daha stratejik önem arz etmekte. Anlaşılan o ki bir süre daha tekjnolojinin en çok konuşulacak cihazları bu dronelar olacak.

Yazar: - 06.02.2017

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