Drone ve Robotlar için Geliştirilen NVIDIA Jetson TX2 Tanıtıldı

Genellikle piyasaya sürdüğü ekran kartları ile bilinen Nvidia, son yıllarda insan beyni tarafından işlenen fonksiyonların bilgisayarlara aktarılmasını tanımlayan makine öğrenme sistemleri konusuna yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda iki yıl önce dünyanın ilk süper mobil bilgisayarı olarak Jetson TX geliştirici kartını duyuran Nvidia, bu kartın güncellemesi niteliğinde olan Jetson TX2 geliştirici kartını tanıttı. Jetson TX2’nin drone ve robotların fonksiyonlarının geliştirilmesinde rol oynayacağı belirtiliyor.

Yapay zeka üzerine yatırımlarını yoğunlaştıran Nvidia, Jetson TX serisi ile bu alanda kendi adına zirve noktasına çıktı diyebiliriz. İki yıl önce duyurduğu Maxwell mimarisi temelli Jetson TX’in ardından Nvidia, bu kez de Pascal mimarisi temelli Jetson TX2’yi tanıttı. Jetson TX2’nin serinin ilk üyesine nazaran iki kat daha hızlı ve iki kat daha güç tasarruflu olduğu belirtildi.

Yeni kartın açıklanan özelliklerine göz atacak olursak, 50mm x 87mm ölçülere sahip olan Nvidia Jetson TX2, 64 bit Denver 2 ve Cortex A57 çekirdeklerine sahip. Ağır yüklerde Denver çekirdekleri aktif iken, hafif yüklerde Cortex çekirdeklerinin aktif olacağı ifade ediliyor. Ayrıca 32 GB depolama alanına sahip olan Jetson TX2, 8 GB LPDDR4 bellek ile 58 GBps bant genişliğine ulaşabiliyor. Bunlara ek olarak kartın Wifi AC ve Bluetooth 4.0 bağlantısı olduğu da görülüyor.

Nvidia Jetson TX2 kartın çevre analizi yaparak yol haritasını kendi belirleyebilen drone’lar, akıllı kameralar ve görsel tanıma özelliğine sahip robotların geliştirilmesinde faydalı olacağına inanılıyor. Zaten şimdiden Jetson TX2 kart için birçok anlaşma yapılmış durumda. Bilişim teknolojileri şirketi Cisco, bu kartı kullanarak interaktif tahta ve video konferans özelliklerini içeren ortak bir çalışma düşünürken, MIT ise geliştirmekte olduğu drone modeli için Jetson TX2 kartını kullanacağını açıkladı. Bu ayın ortasında satışa sunulacağı açıklanan Jetson TX2, ABD ve Avrupa’da 599 dolardan alıcı bulacak. Set olarak değil de yalnızca geliştirici kartı satın almak isteyenler ise 399 doları gözden çıkaracak.

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