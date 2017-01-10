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Drop Flip Seasons
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Drop Flip Seasons

Drop Flip Seasons İndir Hemen İndir

110 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Drop Flip Seasons
Drop Flip Seasons
Drop Flip Seasons
Drop Flip Seasons

Topu kovaya düşürmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Drop Flip Seasons, fizik tabanlı bulmaca oyunları arasında en bağımlılık yapanı oldu benim için. Hem iPhone hem de iPad’de rahat oynanış sunan ücretsiz bulmaca oyununda bölümleri tamamlayabilmeniz için beyaz topu kovaya düşürmeyi başarmanız gerekiyor.

Mevsimlere göre yeni bölümlerin eklendiği, temanın değiştirildiği bulmaca oyununda amaç topu kovaya düşürmek olsa da bunu etraftaki objeleri kullanarak yapmanız isteniyor. Objelerin yerini oynatarak, yönünü değiştirerek beyaz topun kovanın tam içine düşmesini sağlıyorsunuz. Tabii ki topun kovayla buluşmasını sağlayan yardımcılar bölümden bölüme farklılık gösteriyor. Objeler aynı olsa dahi farklı şekilde kullanmanız gerekiyor. Objeleri kullanım şekliniz tamamen size kalmış; bir sınırlama yok.

Bir bölümün bir bölümü tutmadığı, zorluk düzeyinin yavaştan artırıldığı bulmaca oyunları arasında Drop Flip Seasons. Düşünmeye iten bulmaca oyunlarından keyif alıyorsanız kesinlikle oynamalısınız.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
BorderLeap
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