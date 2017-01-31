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Dropbox'ın Paper Uygulaması Google Dökümanların Yerini Alacak

Dropbox Paper

Birkaç yıl önce Dropbox, insanların üretkenliğini artıracak dökümanlar oluşturmasına olanak tanıyan Paper uygulamasını tanıtmıştı. Bir yılı aşkın süredir beta sürümünde kalan bu uygulama, nihayet tam sürüme ulaştı ve hesabı olan herkes tarafından kullanılabilir. 

Google Dökümanlar, Microsoft Word veya Zoho Writer kullandıysanız, kendinizi tanıdık bir uygulama olan Paper'ı kullanırken yabancılık çekmeyeceksiniz. Bununla birlikte, Dropbox uygulaması, tertemiz arayüzü ile çalışmalarını oldukça düzenli bir şekilde organize etmenize olanak tanıyor.

Metin, tablo, resim veya gömülebilir Web öğeleri ekleyebileceğiniz ve iş arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz Paper, son derece pratik çözümler sunmasıyla ön plana çıkıyor. İnsanların dikkatini çekmek için veya konuşmalara dahil etmek için gerçek zamanlı @mention'lar kullanarak, ekip üyelerine çalışmalarınızı gösterebilir ve yorum yapmalarına imkan verebilirsiniz. Son olarak, işiniz bittiğinde "Present" butonuna basarak yaptığınız işi sunuma çevirmeniz de mümkün. 

Paper Uygulaması

Paper uygulamasının en iyi özelliğine gelirsek, belge oluşturma işinin içine proje yönetimi işlevselliği katabilmesi diyebiliriz. Bir tasarım projesi için konsept notları bir araya getirdiyseniz, bir görev listesi oluşturabiliyor ve oraya birini ekleyerek dökümanı başkalarıyla paylaşabiliyorsunuz. Ardından Paper notlarınızı Google Takvim ile senkronize ederek, toplantı notlarınızı paylaşabilirsiniz.

Paper'ın iOS ve Android uygulamalarında, dökümanlara çevirimdışı erişim ve tam özellikli bir proje yönetimi kontrol paneline ulaşma imkanına sahipsiniz. Aşağıdaki bağlantılardan Paper uygulamalarını indirebilirsiniz:

İndir67 MB
Dropbox Paper Android
Dropbox Paper Android Android İçin Doküman Oluşturma, Düzenleme, Paylaşma Uygulaması

İndir55 MB
Dropbox Paper iOS
Dropbox Paper iOS iPhone ve iPad İçin Doküman Düzenleme, Paylaşma Uygulaması

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Artık Facebook Messenger Üzerinden Dropbox Dosyaları da Paylaşılabiliyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 31.01.2017

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