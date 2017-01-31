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DuckDuckGo
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DuckDuckGo

42.8.7 (Windows)
DuckDuckGo İndir Hemen İndir

39 KB
Editör Puanı: 4/5
4
DuckDuckGo

Aradığınız şeye hızlıca ulaşın.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

DuckDuckGo, Google, Bing, Yandex kadar olmasa da milyonlarca kullanıcısı bulunan bir arama motoru. Google Chrome eklentisini indirirseniz internette aradığınız şeye daha az zamanda daha hızlı ulaşma şansınız oluyor.

Kullanıcıyı arama yaparken takip etmediğini özellikle belirten arama motorunun eklentisi hızlılık odaklı geliştirilmiş. Eklentiyi indirip yüklediğiniz vakit göreceğiniz simgesine tıkladığınızda karşınıza çeşitli kısayollar çıkıyor. Adres çubuğuna yazmadan aradığınız şeye çok hızlı ulaşabiliyorsunuz. Örneğin; Amazon’dan bir çanta satın alacak veya modellere bakacaksınız. Ürün ismini yazıp aratmak yerine Amazon kısayoluna tıklayıp !a bags olarak aratarak direkt Amazon’un sayfasına gidebiliyorsunuz. Haritalar, Google Görseller, Bing Resimleri, Haberler, Wikipedia, YouTube ilk bakışta listelenenler arasında.

Açık kaynak kodlu arama motoru DuckDuckGo’nun Chrome eklentisinde anlık yanıtlar, adres çubuğu üzerinden ve sağ tık menüsünden veriliyor. Yanıtların Google ve Bing’den alınabiliyor olması ise ilgi çekici.

İndir43.87 MB
Google Chrome
Google Chrome Hızlı, Sade ve Güvenli İnternet Gezgini

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
DuckDuckGo

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