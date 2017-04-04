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Duck`n`Dump
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Duck`n`Dump

(Android)
Duck`n`Dump İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Duck`n`Dump
Duck`n`Dump
Duck`n`Dump
Duck`n`Dump

Kaçırılan en iyi arkadaşınızı kötü adamların elinden kurtarmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

En iyi arkadaşı kötü adamlar tarafından kaçırılan bir ördeği kontrol ettiğiniz oyunda Felix isimli kediyi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Gaz salarak ilerleyen ördek ile aksiyon dolu sahneler sizleri bekliyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz Duck'n'Dump ile çok eğleniyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda aksiyonu doruklarda yaşamanızı sağlayan Duck'n'Dump, farklı kurgusu ve basit kontrolleriyle ilgi çekiyor. Oyunda kötü adamlarla mücadele ediyor ve Felix isimli kediyi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Gaz salarak ve yumurta fırlatarak kötü adamların üstesinden geliyor ve düşmanlarınızı yenmeye çalışıyorsunuz. Çocukların da severek oynayacağı bir oyun olan Duck'n'Dump ile boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Duck'n'Dump oyununu sakın kaçırmayın.

Kolay bir oynanışa ve güzel grafiklere sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyor ve arkadaşınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Beğenerek oynayacağınız Duck'n'Dump oyununu mutlaka denemelisiniz.

Duck'n'Dump oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Fekez Ltd
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