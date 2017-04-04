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Duck`n`Dump
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Duck`n`Dump

(iOS)
Duck`n`Dump İndir Hemen İndir

280 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Duck`n`Dump
Duck`n`Dump
Duck`n`Dump
Duck`n`Dump

Kaçırılan kediyi kurtarmak için kötü adamlarla mücadele ediyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 6 dakika önce

iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olan Duck'n'Dump, kaçırılan bir kediyi kurtarmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda kötü adamlarla mücadele ediyor ve en yakın arkadaşınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz.

En yakın arkadaşınızı kaçıran kötü adamlarla mücadele ettiğiniz Duck'n'Dump, kolay kontrolleri ve farklı kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda Felix isimli en yakın arkadaşınız kaçırılmış ve sizde kötü adamlarla mücadele ederek Felix'i kurtarmaya çalışıyorsunuz. Özellikle çocukların severek oynayacağı bir oyun olan Duck'n'Dump ile eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Gaz salarak ve yumurta fırlatarak ilerlediğiniz oyunda kötü adamların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Duck'n'Dump oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa ve eğlenceli kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve Felix'i kurtarmalısınız. Zevkle oynayacağınız Duck'n'Dump oyununu mutlaka denemelisiniz.

Duck'n'Dump oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Fekez Oy
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