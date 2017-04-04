iPad'leriniz ve iPhone'larınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olan Duck'n'Dump, kaçırılan bir kediyi kurtarmaya çalıştığınız bir oyundur. Oyunda kötü adamlarla mücadele ediyor ve en yakın arkadaşınızı kurtarmaya çalışıyorsunuz.

En yakın arkadaşınızı kaçıran kötü adamlarla mücadele ettiğiniz Duck'n'Dump, kolay kontrolleri ve farklı kurgusuyla dikkatimizi çekiyor. Oyunda Felix isimli en yakın arkadaşınız kaçırılmış ve sizde kötü adamlarla mücadele ederek Felix'i kurtarmaya çalışıyorsunuz. Özellikle çocukların severek oynayacağı bir oyun olan Duck'n'Dump ile eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Gaz salarak ve yumurta fırlatarak ilerlediğiniz oyunda kötü adamların üstesinden gelmeniz gerekiyor. Duck'n'Dump oyununu mutlaka denemelisiniz.

Kolay bir oynanışa ve eğlenceli kurguya sahip olan oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeli ve Felix'i kurtarmalısınız. Zevkle oynayacağınız Duck'n'Dump oyununu mutlaka denemelisiniz.

Duck'n'Dump oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.