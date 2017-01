Dude On Fire, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Uzay temasında geçen oyunda tek amacınız karşınıza çıkan engellerden kaçmak.

Sonsuz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Dude On Fire'da işiniz oldukça zor. Karşınıza çıkan engellerden kaçtığınız ve yüksek skorlara ulaşmaya çalıştığınız bir oyun olan Dude On Fire ile eğlenceli vakitler geçirebiliyorsunuz. Tehlikeli tuzaklar, havadan düşen meteorlar ve farklı dünyasıyla Dude On Fire sizleri bekliyor. Oyunun kontrolleri oldukça basit ve oynaması ise oldukça kolay. Tek parmağınızla oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmalı ve yüksek skorlara ulaşmalısınız. Ayrıca oyundad farklı karakterler arasından seçim yapabiliyor ve oyuna renk katabiliyorsunuz.





Basit kontrolleri, zevkli kurgusu ve farklı mekanizmasıyla bağımlılık yapan Dude On Fire'ı mutlaka denemelisiniz. Can sıkıntınızı alacak bir oyun olan Dude On Fire'ı sakın kaçırmayın.

Dude On Fire oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.